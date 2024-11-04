Fenerbahçe Deplasmanda Galibiyet Serisini Uzattı

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Papara Park Stadyumu’nda gerçekleşen ve heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede Fenerbahçe, Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe’nin gollerini 42’nci dakikada Fred, 75’inci dakikada Edin Dzeko ve 90+12’nci dakikada Sofyan Amrabat kaydetti. Trabzonspor’un gollerini ise penaltıdan Simon Banza, 59 ve 67’nci dakikalarda attı.

PUNT SEVİYESİ YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 23 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte deplasman serisini 25 maça çıkarmış oldu.