Fenerbahçe, Devler Ligi’nden ayrıldı

MAÇ SONUCUNUN ETKİLERİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica’ya misafir oldu ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci mücadelede ilk yarıda kalesinde gördüğü gol sonrası pozisyon üretmekte zorlandı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu için uygulamaya konulan lig aşamasına katılamadı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA’dan aldığı ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları nedeniyle bu organizasyona katılamadı. Fenerbahçe, cezasının ardından bu organizasyonda 2015’te Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elendi ve yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti. Böylece, sarı-lacivertlilerin Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonda mücadele etme hasreti 17 yıla ulaştı.

AVRUPA LİGİ DENİMCESİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u 1-2 ve 5-2’lik skorlarla geride bırakarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında golsüz berabere kalmasına rağmen deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe, Haziran 2009’da statü değişikliğine gidilmesi sonrası UEFA Avrupa Ligi gruplarında toplamda 8 sezon mücadele etti. 7 sezon boyunca bir üst tura yükselmeyi başaran sarı-lacivertliler, 4 kez grubunu lider tamamladı. Geçtiğimiz sezon uygulanmaya konulan lig aşamasında ise ilk 24’te yer alarak play-off turuna yükseldi ve kupaya son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundaki en başarılı döneminde yarı finalde Benfica’ya elenerek finale yükselme şansını kaybetti.