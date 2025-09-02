Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

FENERBAHÇE’NİN DIEGO CARLOS AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını duyurdu. Uzun bir süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Diego Carlos’un İtalya Serie A ekibine transferine dair sarı-lacivertli kulüp, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

SOCIAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe’nin bu paylaşımı, taraftarlar tarafından oyuncuya yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi. Carlos, kulübün açıklamasına “Tanrı bu sezon sizi korusun” yanıtını vererek, gülücük emojileri ekledi. Bu karşılıklı etkileşim, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konular arasında yer aldı.