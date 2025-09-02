Gündem

Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

fenerbahce-diego-carlos-a-veda-etti

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını bildirdi. Uzun süre sakatlık yaşayan Carlos’un, İtalya Serie A takımı Como’ya geçişi resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

CARDOS’UN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, kulübün açıklamasını oyuncuya bir gönderme olarak yorumladı. Brezilyalı futbolcunun verdiği yanıt ise sosyal medyada büyük bir yankı buldu. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde yanıt vererek, mesajının altına gülücük emojileri ekledi. Bu karşılıklı mesajlaşma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

MHP İttifakının Güçlü Olacağı Belli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son açıklamasında önemli mesajlar verdi. Parti çalışmalarına dair görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
Gündem

Halit Yukay’a DNA Testi Yapılacak

Yalova'dan Bozcaada'ya açılan iş adamı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikteki cansız bedeni çıkarılırken, ceset bütünlüğü korunmaya çalışıyor. DNA testi için örnek gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.