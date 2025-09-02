Fenerbahçe, Diego Carlos’a Veda Etti

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como’ya kiralandığını bildirdi. Uzun süre sakatlık yaşayan Carlos’un, İtalya Serie A takımı Como’ya geçişi resmi olarak duyuruldu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

CARDOS’UN YANITI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarlar, kulübün açıklamasını oyuncuya bir gönderme olarak yorumladı. Brezilyalı futbolcunun verdiği yanıt ise sosyal medyada büyük bir yankı buldu. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde yanıt vererek, mesajının altına gülücük emojileri ekledi. Bu karşılıklı mesajlaşma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.