Fenerbahçe, Djiku İle Resmen Ayrıldı

FENERBAHÇE, ALEXANDER DJIKU İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile yaptığı anlaşma sonucu yollarını resmi olarak ayırdı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Djiku’nun transfer süreci Rusya Premier Ligi takımlarından Spartak Moskova ile tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, “Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder, başarılı bir kariyer dileriz” cümleleriyle Djiku’ya veda etti.

DJIKU’NUN FENERBAHÇE KARIYERİ

Djiku, 2023 yazında Strasbourg’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla toplamda 75 resmi karşılaşmada sahaya çıkarak 4 gol ve 2 asist kaydetti. Deneyimli stoper, savunmadaki istikrarı ve lider tiplemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Fanatik’in aktardığı bilgilere göre Djiku, Spartak Moskova ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI BEKLENİYOR

Djiku’nun kısa bir süre içerisinde sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe’ye veda mesajı paylaşması bekleniyor. Bu gelişme, hem oyuncunun hem de kulübün taraftarları için duygusal bir anı temsil ediyor.