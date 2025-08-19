Fenerbahçe Dorgeles Nene’yi Transfer Etti

FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ TRANSFER

Trendyol Süper Lig’e 1 puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gece yarısı beklenmeyen bir sürprizle gündeme geldi. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için Salzburg ile süren görüşmelerini tamamladı.

DEVİN ÖZEK SALZBURG’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Pazar günü Almanya’nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg’a geçerek Avusturya kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürdü. Fenerbahçe, Benfica maçı öncesinde hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı ve transfer için yoğun çabalar harcadı.

GECE YARISI İSTANBUL’A UÇTU

Fenerbahçe, gece yarısı 02.00 sularında Dorgeles Nene’yi Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirdi. Malili oyuncu, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrılarak oteline gitti. Nene’nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2021 yılında Salzburg’un kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiralandı. Bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, Salzburg’da toplam 87 maçta 22 gol ve 14 asist yaparak dikkat çekici bir grafik ortaya koydu.