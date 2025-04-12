Fenerbahçe, Edin Dzeko’yu Kaybediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında yarın akşam Sivasspor’la deplasmanda mücadele edecek. Bu kritik maç saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde 37 kez bir araya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 21 kez galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise sadece 7 kez sahadan zaferle ayrıldı. 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, zorlu Sivasspor karşılaşması öncesi Edin Dzeko’ya odaklanmış durumda. Trabzonspor mücadelesinde 86 dakika sahada kalan Boşnak golcü, Jose Mourinho’nun en önemli silahlarından biri olmaya devam ediyor.

EDİN DZEKO’NUN PERFORMANSI

Bu sezon Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla toplamda 46 maça çıktı. Bu 46 karşılaşmada 19 gol atan Dzeko, ayrıca 7 asist yaptı. 2023 yaz transfer döneminde Inter’den sarı-lacivertlilere katılan yıldız futbolcu, tüm sezon boyunca ise 92 maça çıkmış durumda. Dzeko’nun bu 92 maçta, 44 gol ve 17 asist gibi etkileyici bir istatistiği bulunuyor.