Fenerbahçe, Edson Alvarez’i transfer etti

FENERBAHÇE’DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Fenerbahçe, bir transfer daha gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi renklerine katmanın yanı sıra, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Milan Skriniar’ın bonservisini de almış durumda. Fenerbahçe, bu şekilde toplamda 8’inci transferini tamamladı.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

Fenerbahçe, West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez’in kadrosuna katılması için önemli bir adım attı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul’a doğru yola çıkıyor. Alvarez, burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON MİKTARI

Alvarez’in kiralanma sözleşmesine 22 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu eklendiği bilgisi edinildi. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formalarını da giymiş olan oyuncunun piyasa değeri ise güncel verilerde 25 milyon euro olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca 31 maçta görev alan yıldız orta saha, toplamda 2003 dakika sahada kalırken, 1 asistlik katkı sağladı.