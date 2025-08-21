Fenerbahçe Edson Alvarez’i Transfer Etti

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER HIZI

Fenerbahçe, transfer döneminde bir başarıya daha imza attı. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de aldı. Kulüp, şimdi de 8’inci transferini gerçekliyor. West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor.

ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgiye göre; 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam İstanbul’a ulaşacak. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Edon Alvarez, daha sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Alvarez’in kiralık sözleşmesine 22 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu eklendiği öğrenildi. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları giymiş olan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirleniyor. Geçtiğimiz sezon boyunca tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan yıldız orta saha, 2 bin 3 dakika sahada kalarak 1 asistlik bir performans gösterdi.