Fenerbahçe Efsanesi Ogün Altıparmak Vefat Etti

OGÜN ALTIPARMAK’IN HATIRASI

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.” ifadelerine yer verdi.

FUTBOLDAKİ BAŞARILARI VE MİRAS

Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmış ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir figür olarak anılıyor. Hem yöneticilik hem de futbolculuk döneminde kazandığı başarılar, onun Türk futbolundaki yerini güçlendirdi. Hayatını kaybetmesi, sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir kayıp oldu.