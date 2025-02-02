More
Spor

Fenerbahçe Efsanesi Ogün Altıparmak Vefat Etti

fenerbahce-efsanesi-ogun-altiparmak-vefat-etti

OGÜN ALTIPARMAK’IN HATIRASI

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden biri olan Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.” ifadelerine yer verdi.

FUTBOLDAKİ BAŞARILARI VE MİRAS

Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atmış ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir figür olarak anılıyor. Hem yöneticilik hem de futbolculuk döneminde kazandığı başarılar, onun Türk futbolundaki yerini güçlendirdi. Hayatını kaybetmesi, sadece Fenerbahçe için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir kayıp oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul Havalimanı Deprem Hazırlık Planı Açıklandı

İGA İstanbul Havalimanı’nın Kalite Kontrol Kıdemli Müdürü Ömer Demir, deprem gibi olağanüstü durumlara karşı sürekli bir hazırlık içinde olduklarını ifade etti.
Gündem

ABD’de Uçak ve Helikopter İrtifa Çelişkisi

ABD'de Ronald Reagan Havalimanı yakınında bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışmasına dair soruşturmada irtifa bilgileri arasında tutarsızlıklar bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.