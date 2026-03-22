Fenerbahçe Emre Mor ile Yolları Ayırıyor

Fenerbahçe’de sezonun sonuna yaklaşırken kadro yapılanmasının netleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte, sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yolların ayrılması muhtemel. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcu ile yeni bir sözleşme yapma niyetinin bulunmadığı belirtiliyor. 2022-23 sezonunun başlangıcında Fatih Karagümrük’ten 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Emre Mor, beklenen performansı sergileyemedi. Milli futbolcu, ilerleyen dönemlerde sırasıyla Fatih Karagümrük ve Eyüpspor’a kiralanmıştı.

KADRODIŞI DURUMU DEVAM EDİYOR

Bu sezon Fenerbahçe’nin kadrosunda yer almayan ve resmi karşılaşmalarda süre alamayan deneyimli futbolcu, uzun bir süredir kadro dışında tutuluyor. Teknik ekibin planlarında olmadığı için Emre Mor’un, sezon sonunda serbest kalması kesinleşmiş durumda.

Öte yandan, kariyerine yön verme kararı alan Emre Mor’un, İstanbul’da futbol oynamak istediği ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun, İstanbul kulüplerinden gelecek teklifler üzerine değerlendirmelerde bulunmayı planladığı aktarılıyor. Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden gelebilecek olası tekliflere açık olduğu bilgisine de ulaşıldı.