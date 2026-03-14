Fenerbahçe Futbolcularına Tehdit Mesajları Gönderildi

Fenerbahçe Zor Durumda

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında 2-0’lık bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, zirve hedefinde büyük bir kayıp yaşadı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular, özel cep telefonlarına ulaşan tehdit mesajları ile sarsıldı.

TEHDİTLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Alınan bilgilere göre, Fatih Karagümrük maçı sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların ve ailelerinin telefonlarına sistematik bir şekilde tehdit, hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamalarda, futbolcular ve kulübün avukatlarının durumu titizlikle takip ettiği ifade h edildi.

CİDDİ BOYUTLARDA ŞİKAYETLER

Fenerbahçeli futbolculara ve yakınlarına iletilen tehdit mesajlarının oldukça ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi. Kulüp, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olup gerekli önlemleri almak için harekete geçmiş durumda.