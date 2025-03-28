Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Mehmet Türkmen

FUTBOL SEVERLERİ NELER BEKLİYOR?

Futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için sabırsızlıkla bekliyor. 2 Nisan’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak çeyrek final maçında hakemlik yapacak isim belirlendi: Mehmet Türkmen. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli hakem uygulamasında kararlılığını gösteriyor ve bu durum taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sakatlığı süren Halil Umut Meler’in iyileşmesi halinde, onun da alternatif hakem olarak değerlendirileceği ifade ediliyor. Derbi öncesindeki bu gelişmeler, futbol dünyasında yankı uyandırdı!

MEHMET TÜRKMENİN GÖREVİ VE TARTIŞMALAR

TFF, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için 32 yaşındaki hakem Mehmet Türkmen’i görevlendirdi. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20:45’te Ülker Stadyumu’nda start alacak olan mücadelede düdük çalacak Türkmen’in ataması, TFF’nin yerli hakem politikası konusunda bir adım daha attığını gösteriyor. Ancak bu karar, bazı tartışmalara da yol açtı. Daha önce büyük maç deneyimi sınırlı olan Türkmen, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho tarafından daha önce “Türkiye’deki en iyi hakem” olarak değerlendirilmişti. Bu derbi, Türkmen’le beraber büyük bir dikkat çekecek!

HALİL UMUT MELER ALTERNATİF HAKEM OLARAK GÜNDEME GELİYOR

TFF’nin Mehmet Türkmen kararının arkasında bir alternatif plan bulunuyor: Halil Umut Meler. İrlanda-Bulgaristan maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle şu an görevde yok. Ancak Meler’in iyileşmesi durumunda, o da derbinin birinci alternatif hakemi olarak değerlendirilecek. Daha önce birçok derbide görev almış olan Meler, uluslararası maçlarda da hakemlik deneyimine sahip. Ancak mevcut sağlık durumu nedeniyle TFF, tercihini Türkmen’den yana kullandı.

YERLİ HAKEM TERCİHLERİ TARTIŞMALI

TFF’nin yerli hakem kullanma kararı, son zamanlarda birçok tartışmaya yol açmış durumda. Beşiktaş’ın Süper Lig 28. haftasında Galatasaray’a karşı oynadığı maçta, alınan yabancı hakem talebine rağmen Yasin Kol’un atanması, Beşiktaş cephesinde büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu karar sonrasında TFF’yi istifaya çağırmıştı. Şimdi, gözler Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.