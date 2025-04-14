Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-2 yendi

VOLEYBOL SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ HEYECANI

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı son karşılaşmasında Marcello Abbondanza yönetimindeki Fenerbahçe ile Alberto Bigarelli’nin çalıştırdığı Galatasaray, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda bir araya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

BERABERLİK VE DEĞİŞEN ŞANSLAR

Karşılaşmanın ilk setinde Galatasaray, geriden gelerek 25-23’lük sonuçla öne geçti ve durumu 1-0 yaptı. Ancak ikinci sette Fenerbahçe, 25-20’lik skorla eşitliği sağladı. Üçüncü sette ise Galatasaray, etkili bloklar ve servislerle dikkat çekti ve bu seti 25-16’lık net skorla kazandı. Böylece setlerde 2-1’lik bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE’NİN ÇIKTIĞI FINAL YOLU

Dördüncü sette Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste sayılarla etkisini gösterdi. Fedorovtseva’nın etkili ataklarıyla bu seti 25-13’lük bir skorla alarak durumu 2-2’ye getirdi ve maçın karar setine geçildi. Son set, sarı-lacivertlilerin 15-9’luk üstünlüğüyle sona erdi ve Fenerbahçe, finale yükselmeyi başardı.

FİNALİ GÖZDE KİM YENİYOR?

Fenerbahçe, finalde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Final serisinin startı 17 Nisan Perşembe günü düzenlenecek olan karşılaşmayla verilecek.