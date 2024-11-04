Fenerbahçe Galatasaray’ı Derbide Yendi

FENERBAHÇE DERBİDE GALİP GELDİ

SMS Grup Efeler Ligi’nin 6. haftasında oynanan derbi maçta, Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Spor Salonu’nda lider Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti. Maçın setleri ise 25-16, 25-18, 21-25, 22-25 ve 15-11 şeklinde sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu alaşımda ligdeki üçüncü galibiyetini kazanırken, rakibine de sezonun ilk mağlubiyetini yaşatmış oldu. Fenerbahçe oyuncularından Meisam Salehi 22, Drazen Luburic ise 17 sayıyla galibiyette önemli katkı sağladı.

LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Yenilgiye rağmen liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da, Petry 28 sayıyla dikkat çekti. Efeler Ligi’nde zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Halkbank, sahasında Alanya Belediyespor’u 3-0’lık sonuçla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Ligdeki diğer sonuçlar arasında Akkuş-Altekma 0-3, İstanbul GSK-TÜRŞAD 3-1, Arkas-Spor Toto 3-0 ve Bursa BB-Ziraat 0-3 şeklinde sıralandı.

PUAN DURUMU

Ligde 14 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray’ı 13 puanla Ziraat Bankkart, 11 puanla Halkbank ve 11 puanla Spor Toto takip ediyor. Bu hafta itibariyle, Kartal 4 maç aradan sonra galibiyete ulaşarak önemli bir başarı sergiledi.