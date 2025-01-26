Fenerbahçe Galibiyetle Göztepe’yi Geçti

FENERBAHÇE GALİBİYETİYLE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ve Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen bu maç, sarı-lacivertli ekibin 3-2’lik galibiyeti ile sona erdi. Fenerbahçe’nin galibiyetini sağlayan goller, 46. ve 53. dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 55. dakikada Oğuz Aydın tarafından kaydedildi. Göztepe’nin golleri ise 25. dakikada Juan ve 82. dakikada Miroshi’den geldi.

FENERBAHÇE PUANINI ARTIRDI

Alınan bu skorla birlikte Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 48 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Lider Galatasaray ile olan puan farkını 6’ya düşüren Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Öte yandan, 2 maç aradan sonra kaybeden Göztepe, 34 puanla ligde 5. sırada yer aldı.