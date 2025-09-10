Spor

Fenerbahçe Genç Oyuncusunu Balıkesirspor’a Verdi!

fenerbahce-genc-oyuncusunu-balikesirspor-a-verdi

TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, kadrosunu güçlendirmek için Fenerbahçe’den de bir transfer gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE’DEN AHMET NECAT AYDIN

Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe’den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımda profesyonel hayatına adım atan Ahmet Necat, geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor’da forma giymişti.

