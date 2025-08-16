Fenerbahçe Göztepe’ye Hazırlanıyor

FENERBAHÇE YENİ SEZONU AÇIYOR

Fenerbahçe, yeni sezonu ligde başlatıyor. İlk haftada gerçekleşmesi planlanan Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertlilerin ikinci haftadaki rakibi ise Göztepe deplasmanı olacak. Takımda yer alan Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amacıyla İzmir’e götürülmedi. Ayrıca Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic, teknik heyetin kararıyla kadroda bulunmuyor.

GÖZTEPE İKİDE İKİ PEŞİNDE

Ev sahibi Göztepe, sezona iyi bir başlangıç yaparak Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek 2’de 2 hedefliyor. Teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını talep ediyor. Göztepe’nin bu çoşkulu başlangıcının Fenerbahçe karşısında nasıl devam edeceği merak ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Geçen sezon iki takım arasındaki gerilim dolu maçın ardından bu sefer güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar, seyirci akışını sağlamak için araç trafiğine kapatılacak. Cuma günü saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe’nin muhtemel kadrosu: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN SEZONDAN ANILAR

Göztepe maçı sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek vermek için gittiği tribünden dönerken, akreditasyon kartı olan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Koç, korumaları eşliğinde sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Fatih Özkan isimli şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” şeklinde ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı alındı.