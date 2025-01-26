Fenerbahçe, Göztepe’yi Mağlup Etti 3-2

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile karşılaştı ve maçı 3-2’lik skorla kazandı. Ülker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, izleyenler açısından heyecan dolu anlara sahne oldu.

İLK YARIDA GÖZTEPE ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin 25. dakikada Juan’ın kaydettiği golle 1-0 önde sona erdi. Fenerbahçe, bu durumu değiştirmek adına ikinci yarıda daha etkili bir görüntü sergilemeye başladı.

FENERBAHÇE’NİN DÖNÜŞÜ

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46 ve 53. dakikalarda En-Nesyri’nin golleriyle maçı 2-1’lik duruma getirdi. Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 55. dakikada Oğuz Aydın’ın golüyle farkı 3-1’e çıkardı.

GÖZTEPE’NİN UMUDU

Göztepe, 82. dakikada Miroshi’nin bulduğu golle umutlansa da, bu gol maçı kurtarmaya yetmedi ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 48’e yükseltti ve Göztepe 34 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’deki bir sonraki karşılaşmalarında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u ağırlayacakken, Göztepe evinde Alanyaspor’u konuk edecek.