“Fenerbahçe İçin Kerem Aktürkoğlu Bekleniyor.”

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ GÜNDEMDE

Portekiz basınında yer alan bilgilere göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını açıkladı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi planlarken, milli futbolcuyu ise yedekte tutmayı düşünüyor. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maçta ilk 11’de yer almış ve taraftarın yoğun alkışlarıyla karşılanmıştı. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç, yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER İHTİYACINI VURGULUYOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hususunda açıklamalarda bulundu. Akın, transfer sürecinin zorluklarından bahsederek, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” şeklinde ifade etti. Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer radarında yer alıyor. Akın, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneltilen “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna “İnşallah.” diyerek yanıt verdi.