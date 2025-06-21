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Fenerbahçe, Jhon Duran İçin 16 Milyon Euro

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FENERBAHÇE İDDİALI TRANSFER PLANIYLA HAREKETE GEÇİYOR

Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kadroyla girmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertlilerin dikkatini çeken son isim, Al-Nassr’ın 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran oldu. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, genç futbolcuyu kiralamak için Suudi takımına resmi teklifini yaptı. Teklifin tutarı ise 16 milyon euro olarak belirlendi.

TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Jhon Duran’ın kiralama bedeli ile yıllık ücretini kapsayan toplam teklifinin 16 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip, 2025 Ocak ayında Aston Villa’dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen bu genç forveti bir yıllığına kadrosuna katmayı hedefliyor. Ayrıca, teklif Duran’ın yıllık maaşının yarısını da karşılamayı içeriyor. Al-Nassr’ın, oyuncunun Suudi Arabistan’daki adaptasyon sorunları ve Cristiano Ronaldo ile yaşadığı iddialı gerilimler nedeniyle onu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe, bu fırsatı kullanarak kadrosuna tanınmış bir yeteneği dahil etmeyi planlıyor.

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