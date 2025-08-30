Spor

Fenerbahçe, José Mourinho ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE’DEN AYRILIŞ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul’dan ayrıldığı sırada havalimanında görüntülendi. İmza için geldiğinde binlerce taraftarın arasında bulunan ünlü hocanın, yalnız bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Mourinho ile yapılan ayrılığın resmiyet kazanmasını dün duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

