Fenerbahçe, Jose Mourinho’dan Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTANBUL’DAN AYRILIŞI

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’u terk etti. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenirken, imza için geldiği dönemde kendisini karşılayan binlerce taraftarın aksine yalnız bir şekilde ayrılması dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA VE TEŞEKKÜR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verilmişti.