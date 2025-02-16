Fenerbahçe, Kasımpaşa İle Süper Lig Maçında

Fenerbahçe Süper Lig’de galibiyet serisini ve zirve takibini sürdürme peşinde. Sarı-lacivertliler, 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Ülker Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Fenerbahçe’de Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku’nun sakatlıkları devam ediyor. Sebastian Szymanski ise sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyecek. Livakovic’in tedavisi tamamlandı fakat Hırvat kaleci antrenman eksikliği yüzünden kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL KADRO

Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosu ise İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Levent Oğuz, Fred, Mert Hakan, Kostic, Tadic ile En Nesyri ve Talisca şeklinde şekillendi.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Ceza sınırındaki Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, haftaya ezeli rakibinin 6 puan gerisinde 2. sırada girdi.