Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

BENFİCA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euro tutarında bir bonservis ücreti ödeyecek. Açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesi yer aldı. Aktürkoğlu, kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak ve ardından Fenerbahçe ile sözleşmeye imza atacak.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY’I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bütün paylaşımlarını kaldırdı. Galatasaray’ın, sosyal medya platformunda Aktürkoğlu’nu takip etmemesi ise dikkat çekti. Bu gelişmeler, futbol dünyasında geniş yankı buldu.

FENERBAHÇE’YE GOL ATMIŞTI

Bu sezon boyunca toplamda 9 maça çıkarak 462 dakika oyun süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe’ye atmıştı. Bu gol, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden oldu. Ancak, milli yıldız bu önemli gol sonrasında sevinç göstermemişti.