Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İle Anlaşmaya Vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.

Uçuşta Yeni Gelişme

Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na 17.00 civarında inmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun uçuş planında bir değişiklik yapıldı ve milli futbolcunun 21:00’de İstanbul’a ulaşacağı bildirildi.

Fenerbahçe Yönetiminden Mesaj

Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraflar paylaşarak, “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!” dedi.

Transfer Açıklaması

Fenerbahçe, başarılı oyuncunun transferi ile ilgili olarak Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Benfica’nın Açıklaması

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transfer ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir.” denildi. Bu durum, transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına geliyor. Açıklamada ayrıca, öncelik hakkı nedeniyle milli futbolcunun eski takımı Galatasaray’a bilgi verildiği kaydedildi.

Galatasaray’dan Yanıt

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili olarak, oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için engel çıkarmayacaklarını belirtti. Yazgan, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu’nun transferi ile ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak nedeniyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübü’ne sormak zorunda.” dedi. Yazgan, “Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor.” diyerek, bu süreçle ilgili denetimsizlikten dolayı şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Geçmiş Transfer Detayı

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Benfica kariyerinde ise 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.