“Fenerbahçe, Kerem’e sıcak bakıyor.”

KEREM AKTÜRK OĞLU TRANSFERİ HIZLANIYOR

Record gazetesinden Rita Pedroso, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında HT Spor’a açıklamalarda bulundu. Pedroso, “Kerem ile Fenerbahçe arasındaki gelişmeler, çok hızlı ilerledi. Aldığım bilgilere göre, Kerem geçen sezondan pek memnun değildi, çünkü Benfica birçok hedefini gerçekleştiremedi” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Kerem ile teknik direktör Bruno Lage arasında bir uyumsuzluk olduğu da görülüyordu. Orkun’un Kulüpler Dünya Kupası’nda Lage ile yaşadığı tartışma bir örnek” dedi.

LAGE İLE UYUMLULUK SORUNU

Teknik direktör Lage üzerinde duran Pedroso, “Kerem ile teknik direktör Bruno Lage arasında bir uyumsuzluk olduğu da görülüyordu. Orkun’un Kulüpler Dünya Kupası’nda Lage ile yaşadığı tartışma bir örnek. Fenerbahçe, hem Benfica’ya hem de oyuncuya cazip bir teklif sundu. İlk etapta Kerem, Fenerbahçe’ye sıcak bakmadı çünkü Galatasaray’ın ezeli rakibi ama sonrasında fikrini değiştirdi. Çünkü Jose Mourinho ile çalışma fırsatı her futbolcu için özel bir durumdur” dedi.

TEKLİF VE BEKLENTİLER

Pedroso, “Kerem için beklenti 25 milyon euro. Aslında Kerem’i satmak gibi bir planları yoktu. Kerem’i geçen sezon sadece 12 milyon euro’ya aldılar. Ancak bu teklif oldukça cazip. Benfica, bu fiyatı korumak istiyor çünkü iki oyuncu transfer etmeleri gerekiyor. Yine de aldığım bilgilere göre Benfica, bu rakamda ısrarcı olmayabilir. Oyuncunun da isteği göz önünde bulundurulursa, transfer 20 milyon euro civarında bitebilir” ifadelerini kullandı.