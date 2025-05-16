Fenerbahçe, Kolo Muani’yi Alabilir

FUTBOLDA YENİ TRANSFER HEDEFİ

Yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kadro oluşturmayı isteyen Fenerbahçe, transfer faaliyetlerine hızlanıyor. Başkan Ali Koç ve ekibi, en az dört önemli transfer gerçekleştirmek üzere plan yaparken, forvet mevkii için Kolo Muani’yi gündemlerine alıyor.

KOLONİ MUANİ İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, Kolo Muani transferi için rekor bir bonservis ödemeye hazır. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG ile olan olumlu ilişkilerini kullanarak Kolo Muani’yi İstanbul’a getirmeyi planlıyor. Yönetim, Faslı forvet En-Nesyri ile yollarını ayırıp, yerine Kolo Muani’yi transfer etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin Kolo Muani için 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı aktarılıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fransız golcü Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcusu olabilir. Haberde, Kolo Muani’nin öncelikli tercihlerinin İtalya veya İngiltere olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin kısa süre içinde girişimlere başlaması bekleniyor.