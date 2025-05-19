Fenerbahçe Kriz Yaşıyor: Öfkeyi Cebinize Koyun

SEÇİM TARİHİNE DAİR DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe’de, sezon sonunda yaşanan gelişmeler ve olası erken seçim konusu gündemdeki yerini koruyor. Fenerbahçe’nin gerçek mücadelesinin saha dışında geçtiğini belirten İlker Yağcıoğlu, Başkan Ali Koç’un kulüp televizyonundaki açıklamalarının önemine dikkat çekiyor. Olağanüstü kongre tarihinin önümüzdeki sezonun başında, eylül ayına denk geldiği belirtiliyor. O tarihte takımın hoca tercihi ve transferlerin tamamlanmış olacağını, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’ne kalma durumunun netleşeceğini vurguluyor. Yağcıoğlu, “Eğer kulüpte bir erken seçim olmazsa yeni gelen yönetim gelecek sezon kendi politikasını uygulayamayabilir” diyor.

KADIKÖY’DEKİ BOŞ TRİBÜNLER

Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki durumunu eleştirirken Faik Çetiner, 4-5 hafta öncesine kadar kapalı gişe oynayan takımın şimdi protestolar altında, boş tribünlere karşı mücadele ettiği ifade ediliyor. Kadıköy’ün artık eski havasından uzaklaştığını belirten Çetiner, “Peki o zaman soralım: Kadıköy’ü kim boşalttı? Yönetim mi, futbolcular mı, yoksa Mourinho mu?” sorusunu yöneltiyor. Fenerbahçe’nin oyunu izlemeye değil protesto için gelen taraftarlar, 90 dakika boyunca Koç’a istifa çağrısında bulundular.

TARAFTARIN TEPKİSİ VE MÜŞTERİ PROFİLİ

Gürcan Bilgiç, bu sezonun hayal kırıklıkları içinde Fenerbahçe’nin kendi seyircisine karşı oynamasını eleştiriyor. Taraftarların, beklediklerini veremeyen takıma karşı tavırlarını net bir şekilde koyduğunu ifade eden Bilgiç, gelenlerin sadece “seyirci” olarak kalmadığını ve protesto ettiklerini vurguluyor. Sahaya çıkarak tepki gösteren taraftarların durumu, “müşteri” profiline uygun bir tavır göstermesiyle açıklanıyor. Bilgiç, “Artık kaçınılmaz bir süreç var. Herkes öfkesini cebine koymalı, sandığı beklemeli, takımı rahat bırakmalı” diyor.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Halil Özer, Fenerbahçe’nin maçı gereksiz bir şekilde oynadığını dile getiriyor. Seyircinin olumsuz baskısı altında kalan takımın performansına dikkat çekiyor. Özellikle En Nesyri’nin golü sonrası yaşanan yuhalama olayının anlamsız olduğunu belirtirken, “Maçın en akılda kalan anı ise Dzeko’nun kendi çabası ile attığı goldü” diyor. Özer, Fenerbahçe’nin birlik olup şampiyonluk hedeflemesi gerektiği mesajını veriyor.