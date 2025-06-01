Fenerbahçe, KUPASIZ Sezonu Tamamladı

FENERBAHÇE’DE HAYAL KIRIKLIĞI SÜRDÜ

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yapan Fenerbahçe, taraftarına yine hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-lacivertli takım, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluktan bu yana 11 yıl boyunca Süper Lig’i ilk sırada tamamlayamadığı gibi, üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada kapatmış durumda.

GENEL KURULDA SEÇİMLER YAPILACAK

Fenerbahçe, 36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 84 puan topladı. Ancak taraftarların tepkileri sonrasında, genel kurul üyeleri tarafından başlatılan imza kampanyası neticesinde başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

DERBİ PERFORMANSI SORUNLARI

Bu sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, derbi karşılaşmalarındaki etkisiz performansıyla eleştiriler aldı. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Beşiktaş’a 1-0 yenildi. İkinci yarıdaki ilk derbi maçında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ekip, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibine 2-1 kaybetti. Ligdeki son derbide Beşiktaş’a 1-0 yenilmesiyle, bu sezon derbilerde taraftarına galibiyet yaşatamadı. Toplamda, 5 derbide 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda sadece 2 gol atıp, kalesinde ise 7 gol gördü.

AVRUPA’DA İLGİ ÇEKEN DESTAN

Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayarak, İsviçre’nin Lugano takımını iki maçta da geçerek 3. tura adım attı. Ancak Fransa’nın Lille takımına karşı uzatmalarda kalesinde gol görerek elendi ve devamındaki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Lig aşamasında 8 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda Belçika’nın Anderlecht takımıyla eşleşti. İki maç sonucunda Anderlecht’i geçip İskoçya’nın Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, evinde 3-1 kaybederken, deplasmanda 2-0 kazanarak maçı penaltılara götürdü. Ancak penaltılarda rakibine elenmekten kurtulamadı ve çeyrek final şansını kaybetti.

KUPA HATIRALARI VE TRANSFERLER

Son dört sezonda Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu süreç içinde yalnızca bir kez Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı. 2022-2023 sezonunda teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte Türkiye Kupası’nda finalde Başakşehir’e karşı 2-0’lık galibiyetle kupayı müzesine götürdü. Ancak sarı-lacivertliler, son iki sezonda kupa kazanma şansı bulamadı.

Jose Mourinho’nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe, Filip Kostic, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Transfer döneminde Anderson Talisca ve Diego Carlos gibi isimleri de ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Ligin ikinci yarısında 7 maçlık bir galibiyet serisiyle lider Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, iç sahadaki puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışına veda etti. 32. haftada Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, 34. haftada Beşiktaş’a 1-0 yenilerek zirve yarışındaki ümitlerini yitirdi. Bu sezon, iç sahadaki maçlarda 10, deplasman karşılaşmalarında ise 14 puan kaybı yaşadı.