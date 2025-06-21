Fenerbahçe, Lazio İle Karşılaşacak

FENERBAHÇE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de yapacak olan Fenerbahçe, kampın bitiminde İstanbul’da İtalyan ekibi Lazio ile özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgilere göre, bu müsabaka 30 Temmuz tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

KAMP TARİHLERİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak. Takım, ardından 14 Temmuz tarihinde Portekiz’e geçerek kampa girecek. Fenerbahçe, burada 27 Temmuz’a kadar hazırlıklarına devam edecek.