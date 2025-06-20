Spor

Fenerbahçe, Lazio ile karşılaşacak

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YENİ SEZON HAZIRLIKLARI PORTEKİZ’DE BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, Portekiz’de kamp yapacak. Kampın ardından, İstanbul’da İtalyan takımı Lazio ile özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruda, 30 Temmuz tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelenin saat 20.30’da başlayacağı bilgisi verildi.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz tarihinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’de kampa giriş yapacak ve bu hazırlık süreci 27 Temmuz’a kadar devam edecek. Fenerbahçe, bu dönemde sezon için gerekli çalışmalarını gerçekleştirecek.

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