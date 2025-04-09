Spor

Fenerbahçe, Marco Fenoglio’ya veda etti

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VOLEYBOLDA ÖNEMLİ MAÇ BAŞLADI

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk müsabakasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği bu serinin ikinci karşılaşması 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE’DE ŞOK GELİŞME

Bu yenilginin ardından Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, başantrenör Marco Fenoglio, yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz,” ifadelerine yer verildi.

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