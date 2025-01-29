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Spor

Fenerbahçe, Mimovic’i Renklerine Bağladı!

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FENERBAHÇE’DE YENİ SAVUNMA TAKVİYESİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli isimlerle kadrosunu zenginleştiren Fenerbahçe, bu kez Kızılyıldız’da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic’i de ekliyor.

GENÇ YETENEK TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, genç yetenek Ognjen Mimovic’i kadrosuna katmakla birlikte savunma alanında daha da güçleniyor. 20 yaşındaki oyuncunun kulübe katılması, takımın savunma hattını daha sağlam hale getirecek.

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