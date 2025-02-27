Fenerbahçe, Mourinho İçin PFDK’ya Meydan Okuyor!

FIFA VE UEFA’YA KOŞUŞ

Galatasaray’ın “ırkçılık” suçlamalarıyla FIFA ve UEFA’ya başvurması, TFF Hukuk Müşavirliği’nin ise durumu “hakaret” olarak değerlendirmesi ortalığı karıştırdı. PFDK Mourinho’yu suçlu bulursa ünlü hoca 2 ila 5 maç boyunca kenarda kalabilir. Ancak Fenerbahçe buna müsaade etmeyecek! Kulübün avukatları, “Durun bir dakika!” diyerek TDK’yı gündeme getiriyor.

FENERBAHÇE’NİN STRATEJİSİ

Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe’nin hamlesi oldukça net: TDK sözlüğünde “maymun gibi” ifadesi “tuhaf, gülünç hareketler yapan” anlamına geliyor. Yani ortada hakaret yok, ırkçılık yok, yalnızca Mourinho’nun dilinden dökülen gerçekler var! Hukukçular ise “Bu sözler ceza kapsamına girmez!” diyerek PFDK’ya karşı çıkıyor.

TARAFTAR DESTEĞİ

Taraftarlar ise durumdan oldukça memnun ve “Mourinho bizim kralımız, kimse ona dokunamaz!” diyerek destek oluyor. Fenerbahçe, bu mücadelede hem sahada hem masada zafer için geri sayıma başladı. Şimdi gözler PFDK’ya çevrildi: Mourinho’yu susturabilecekler mi yoksa Sarı-Lacivertliler bir kez daha tarihi bir başarıya mı imza atacak? Heyecan dorukta, nabızlar 200!