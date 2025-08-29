Fenerbahçe Mourinho ile Ayrıldı: Şok Haberi

FENERBAHÇE’DEN ŞOK AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurması, dünya genelinde son dakika haberi olarak verildi. Birçok ülkenin spor medyasında Mourinho haberleri manşetlere taşındı. Portekizli teknik adamın görevine son verilmesi, büyük yankı uyandırdı.

AÇIKLAMADA TAZMİNAT DETAYLARI

İspanyol spor gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlıklı yazısında, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho’nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. İngiliz gazetesi The Sun ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı” şeklinde ayrılık haberlerine yer verdi. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, tüm sezon boyunca toplamda 110 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü.

PORTEKİZ BASINI MOURİNHO’YU MANŞET YAPTI

Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” bilgisini paylaştı. Sport gazetesi, “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” ifadelerini kullandı. La Gazzetta dello Sport ise, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. BBC haberi ise, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra geldi” cümleleriyle sundu.