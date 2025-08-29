Fenerbahçe, Mourinho İle Yolları Ayırdı

FENERBAHÇE VE MOURINHO’NUN AYRILIĞI DÜNYADA MANŞETLERDE

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu gelişme, dünya genelinde son dakika haberi olarak duyuruldu ve birçok ülkedeki spor medyasında büyük yankı buldu. Portekizli teknik direktörün görevden alınması, dikkat çekici bir olay oldu.

TAZMİNAT HUSUSU GÜNDEME GELİYOR

İspanyol spor gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlıklı haberinde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho’nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. İngiltere merkezli The Sun gazetesi ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı” şeklinde ayrılıkla ilgili yorumda bulundu.

MOURINHO DÖNEMİNDEKİ PERFORMANS

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü. Portekiz basınında ise O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” dedi. Sport, “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” açıklamasını yaptı. La Gazzetta dello Sport, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” ifadelerini kullandı. BBC de, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra geldi” şeklinde haber verdi.