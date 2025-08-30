Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı!

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLMİŞTEKİ DİREKTÖRÜN AYRILIĞI

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülendi. İmza için İstanbul’a gelirken, binlerce taraftarın coşkuyla karşıladığı ünlü hocanın yalnız bir şekilde ayrılması ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE’DEN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.