Spor

Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

fenerbahce-mourinho-ile-yollarini-ayirdi

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTANBUL’DAN AYRILIŞI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli hocanın İstanbul’dan ayrılma anı havalimanında görüntülendi. İmza aşamasında binlerce taraftar tarafından karşılanan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması ise dikkat çekti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını dün duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Trump: “Intel İçin Sıfır Ödedim!” Çin Modeline Mi?

ABD, Intel’in %9,9 hissesini alarak ortaklık kurdu. Başkan Trump'ın "Sıfır ödedik" ifadesi, uzmanlarca hibeden ziyade dolaylı vergi olarak değerlendirildi. Anlaşma, devlet kapitalizmi tartışmalarını da başlattı.
Manşet

Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu yolladı

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan sessiz bir şekilde ayrıldı. Uğurlamak için kimse gelmedi. Ayrılışına dair detaylar belirsizliğini koruyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.