Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTANBUL’DAN AYRILIŞI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli hocanın İstanbul’dan ayrılma anı havalimanında görüntülendi. İmza aşamasında binlerce taraftar tarafından karşılanan Mourinho’nun yalnız bir şekilde ayrılması ise dikkat çekti.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını dün duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.