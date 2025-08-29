Fenerbahçe, Mourinho ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜYLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisinin sona erdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi. Mourinho, Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplam 62 maça çıkarken, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’de Mourinho’nun ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör adayları belirmeye başladı.