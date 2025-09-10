Fenerbahçe, Mourinho ile yolunu ayırdı

FENERBAHÇE İLE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe, Benfica ile oynanan maçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın kulübe veda etmek için herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

NOTTINGHAM FOREST İLGİSİNDEN SONRA

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anılmaya başlandı. Ancak Nottingham Forest, tekniker Ange Postecoglou ile anlaşma sağladı.

MİLLİ TAKIMLARDAN TEKLİFLER

Diğer yandan, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho’ya Ekvador ve Meksika millî takımlarının talip olduğu öğrenildi. Her iki federasyonun da Mourinho’yu istedikleri bildirildi.

İLGİSİZ KALABİLİR

Ancak Portekizli teknik adamın, Meksika ve Ekvador’un ilgisine şu an için kayıtsız kaldığı belirtildi. Gelen bilgilere göre, Jose Mourinho’nun yeniden İngiltere Premier Lig’e dönme isteği mevcut.