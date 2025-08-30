Fenerbahçe, Mourinho’yu Gönderdi, Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖRÜN AYRILIŞI

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’u terk etti. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenirken dikkat çekici bir şekilde yalnız ayrılması gözlerden kaçmadı. İmza için geldiği zaman binlerce taraftar tarafından karşılanan ünlü hocanın bu egzotik veda şekli merak uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.