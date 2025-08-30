Spor

Fenerbahçe, Mourinho’yu Gönderdi, Ayrıldı

fenerbahce-mourinho-yu-gonderdi-ayrildi

TEKNİK DİREKTÖRÜN AYRILIŞI

Fenerbahçe’den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’u terk etti. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülenirken dikkat çekici bir şekilde yalnız ayrılması gözlerden kaçmadı. İmza için geldiği zaman binlerce taraftar tarafından karşılanan ünlü hocanın bu egzotik veda şekli merak uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün resmi olarak duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.

ÖNEMLİ

Spor

J. Mourinho Türkiye’den Ayrıldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul'dan ayrıldı ancak uğurlamaya giden olmadı. Detaylar belirsizliğini koruyor.
Spor

Cem Denli, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı'ndan Cem Denli, 2 Ağustos'taki motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Türkiye Hentbol Federasyonu, 34 yaşındaki sporcunun vefatını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.