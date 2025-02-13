More
Spor

Fenerbahçe’nin Anderlecht Mücadelesi ve Tahminler

fenerbahce-nin-anderlecht-mucadelesi-ve-tahminler

MAÇIN HAKEMLERİ VE GÖREVLERİ

Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılık görevini ise Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Milos Boskovic yapacak. Ayrıca, VAR sisteminde Almanya’dan Pascal Müller, AVAR görevinde ise yine Almanya’dan Robert Schröder yer alacak.

GALİBİYET HEDEFİ

Sarı-lacivertli takım, 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma, takımın ilerleyen aşamalar için stratejik öneme sahip.

MUHTEMEL 11’LER

ÖNEMLİ

Gündem

Enda Enerji ve Kalyon Güneş İşleme Başladı

Enda Enerji ve Kalyon Güneş Teknolojileri, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı; ancak her iki şirketin hisseleri, yatırımcı beklentilerinin tersine tavan açmadı.
Gündem

İstanbul’da Muhtarın Silahla Yaraladığı Kişi Öldü

Bahçelievler'de dükkan önüne araç parkı nedeniyle muhtar İbrahim Güzel ile tartışmaya giren emlakçı Şeref Yılmaz, hastanede 13 gün süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.