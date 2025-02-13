Fenerbahçe’nin Anderlecht Mücadelesi ve Tahminler

MAÇIN HAKEMLERİ VE GÖREVLERİ

Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılık görevini ise Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Milos Boskovic yapacak. Ayrıca, VAR sisteminde Almanya’dan Pascal Müller, AVAR görevinde ise yine Almanya’dan Robert Schröder yer alacak.

GALİBİYET HEDEFİ

Sarı-lacivertli takım, 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma, takımın ilerleyen aşamalar için stratejik öneme sahip.

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