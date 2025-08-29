Spor

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Rakipleri Belirlendi

fenerbahce-nin-avrupa-ligi-rakipleri-belirlendi

UEFA AVRUPA LİGİ 2025/26 SEZONU KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu grup aşaması kuraları gerçekleştirildi. 2. torbadan kura çeken Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip belli oldu. Sarı lacivertli takımın rakipleri şöyle sıralanıyor: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR SONRA AÇIKLANACAK

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra düzenlenecek ve bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulacak.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OLACAK

Turnuvanın finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Kayıp Mühendisin Cesedi Buzdolabında Bulundu

Niğde'de bir yol kenarında buzdolabında emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı, mesai arkadaşı Kayseri'de tutuklandı.
Gündem

MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye Vurguladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos mesajında iç ve dış düşmanların Türkiye'yi terörden arındırma süreciyle etkinliğini yitireceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.