Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Rakipleri Belirlendi

UEFA AVRUPA LİGİ 2025/26 SEZONU KURALARI ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu grup aşaması kuraları gerçekleştirildi. 2. torbadan kura çeken Fenerbahçe’nin karşılaşacağı 8 rakip belli oldu. Sarı lacivertli takımın rakipleri şöyle sıralanıyor: Dinamo Zagreb (D), Aston Villa (E), Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, S.Bükreş (D), Stuttgart ve Brann (D).

MAÇ TARİHLERİ VE FİKSTÜR SONRA AÇIKLANACAK

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra düzenlenecek ve bu bilgiler en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuna duyurulacak.

FINAL MAÇI İSTANBUL’DA OLACAK

Turnuvanın finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.