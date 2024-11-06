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Spor

Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belirlendi

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FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00’te Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosunu belirledi. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almazken, son idmana katılmayan Alexander Djiku da kafilede bulunmuyor.

KAMP KADROSUNDA YENİ İSIMLER

Fenerbahçe’nin kamp kadrosuna altyapı oyuncuları Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Şükür Toğrak ve Kaan Akyazı dahil edildi. Teknik Direktör Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşılaşması için aşağıdaki oyuncuları belirledi: “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef El-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.”

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