Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar Maçı Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü hafta mücadelesinde yarın akşam Hollanda’da AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamlayarak bugün Hollanda’ya hareket edecek.

DJİKU TAKIMDA YER ALMIYOR

Bunun yanında, Trabzonspor maçında sakatlanan Djiku, kamp kadrosunda bulunmuyor. Fenerbahçe’nin Hollanda’daki mücadele için belirlenen kadrosu ise Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun ve Kaan Akyazı’dan oluşuyor.