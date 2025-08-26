Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI İÇİN HAZIRLIKları

Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacağı maçı bekliyor. Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam saat 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA İÇİN KADROSU

Fenerbahçe’nin Benfica maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran. Sarı-lacivertli takım, play-off turunun ilk maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder’i kadroya dahil etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN FIRSAT

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılması, kulübün bütçesine önemli bir katkı sağlaması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Eğer Fenerbahçe, turnuvaya katılmayı başarırsa, 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak. Bu durum, kulübün mali durumunu iyileştiriyor ve gelecekteki yatırımlar için zemin hazırlıyor.