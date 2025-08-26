Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA İLE YÜZLEŞMESİ

Fenerbahçe, Benfica ile 0-0’ın rövanşında yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelenin öncesinde Fenerbahçe’nin kadrosu resmen açıklandı.

KADRODA YER ALAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica maçı kadrosunda yer alan isimler şöyle: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran.

CENK TOSUN’UN YERİNE CENGİZ ÜNDER

Öte yandan, play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı ve onun yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacağı belirtiliyor.