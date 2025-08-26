Spor

Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI İÇİN KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı maçın kadrosu duyuruldu. Yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleşecek mücadele, 0-0 berabere tamamlanan ilk maçın rövanşı olacak. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.

BENFİCA MAÇI KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica karşısında sahaya çıkacak kadrosu şu şekilde belirlendi: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerin play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlık yaşayan Cenk Tosun’un yerine kadroya Cengiz Ünder dahil edildi.

