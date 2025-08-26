Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı etkinliğinde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı ve kazanmanın yolunun Ankara ve Şam'dan geçtiğini ifade etti.