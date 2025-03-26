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Fenerbahçe’nin Bodrum FK Maçı Hazırlıkları

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ANTREMANIN BAŞLANGICI VE ÇALIŞMA PROGRAMI

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki takım, Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmana, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada, ısınma ile devam eden çalışmalar, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla sürdü.

PAS ÇALIŞMALARI VE ÇİFT KALE MAÇ

Antrenmanın ilerleyen kısmında, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla idman tamamlandı. Sarı-lacivertliler, bugün gerçekleştirecekleri antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarını bitirip, maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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